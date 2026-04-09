FC Thun: Eine der größten Sensationen der Fußballgeschichte

In der Schweiz steht eine große Sensation bevor.

Der FC Thun greift nach dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte - und das als Aufsteiger.

Dabei stand der Verein aus dem Berner Oberland vor knapp sechs Jahren, genauer gesagt am 10. August 2020, vor dem Abgrund. Nach zehn Jahren in der höchsten Spielklasse mussten die Thuner erstmals wieder in die zweitklassige Challenge League absteigen.

Dabei war es eigentlich schon eine Überraschung, dass sich der kleine Klub derart lange in der Super League halten konnte. Vor dem Aufstieg 2010 spielten die Thuner insgesamt erst in sieben Spielzeiten in der ersten Liga.