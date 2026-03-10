NEWS

Offiziell: Schicker fixiert ersten Sommertransfer der TSG

Die Hoffenheimer haben ihren ersten Neuzugang für den kommenden Sommer schon im März fixiert.

Offiziell: Schicker fixiert ersten Sommertransfer der TSG Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Der erste Sommertransfer der TSG 1899 Hoffenheim ist offiziell.

Über die letzten Tage und Wochen hatte sich der Wechsel von Alessandro Vogt in die deutsche Bundesliga schon angebahnt. Der aktuelle Verein des Stürmers, FC St. Gallen, bestätigte Vogts Abgang bereits in der letzten Woche. Alle Infos >>>

Nun gibt auch Hoffenheim den Wechsel offiziell bekannt. Die sportliche Leitung der Sinsheimer, rund um Geschäftsführer Sport Andreas Schicker, profitiert dabei laut Medienberichten von einer günstigen Ausstiegsklausel in der Höhe von 2,7 Millionen Euro.

"Alessandro ist ein wuchtiger, athletischer Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und einer hohen Abschlussgefahr“, wird Schicker in der Mitteilung zitiert.

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) TSG 1899 Hoffenheim FC St. Gallen Transfermarkt Andreas Schicker