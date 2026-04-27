Austria Salzburg muss um Verbleib von Defensiv-Trio bangen

Der SV Austria Salzburg wird auch in der kommenden Saison in der ADMIRAL 2. Liga spielen. Das Ziel Klassenerhalt hat der Traditionsklub im ersten Zweitliga-Jahr nach Wiederaufstieg souverän geschafft.

Da bereits frühzeitig Klarheit herrschte, ist die Planung für die kommende Spielzeit seit mehreren Wochen in vollem Gange. Sportdirektor Roland Kirchler hat der "SN" nun einen Einblick in die Planungen gewährt. "Wir befinden uns in vielen Gesprächen: Egal, wie diese ausgehen, bin ich überzeugt, dass wir auch nach dem Sommer eine starke Mannschaft haben werden", gibt der 55-Jährige zu verstehen.

"Positive Signale" bei acht Spielern

Mit Marinko Sorda (Puch) und Luka-Nils Sandmayr (Grödig) stehen bereits zwei Abgänge fest. Ein großes Fragezeichen steht zudem hinter der Zukunft von Denizcan Cosgun.

Bei Dario Bijelic, Moritz Eder, Christian Gebauer, Christoph Gruber, Denis Kahrimanovic, Nico Lukasser-Weitlaner, Tobias Rohrmoser und Paul Lipczinski stehen die Zeichen hingegen auf Verbleib. "Da haben wir positive Signale erhalten und müssen wohl nur noch Details klären", verkündet Kirchler.

Mit Florian Rieder, der noch bis 2027 unter Vertrag steht und Yannic Fötschl, der nach seinem Kreuzbandriss in der kommenden Saison zu alter Stärke zurückfinden soll, sind bereits zwei Planstellen besetzt.

Im Abwehrzentrum könnte es hingegen zu einem Aderlass kommen. Mit Kapitän Luca Meisl, Sebastian Aigner und Gabriel Marušić beschäftigen sich gleich drei absolute Leistungsträger mit einem Abgang.

Marušić als verspäteter Ersatz für ÖFB-Legionär?

Der Vertrag von Aigner läuft in diesem Sommer aus, der 25-Jährige soll Informationen der "SN" zufolge mit einem Wechsel nach Deutschland in die 3. Liga liebäugeln. Meisl soll auch signalisiert haben, dass er nach einem Jahr in der ADMIRAL 2. Liga noch einmal höherklassig spielen will.

Marušić, der eigentlich noch einen Vertrag für die kommende Saison hat, könnte gar im kroatischen Oberhaus andocken. Beim Heimspiel gegen die Kapfenberger SV waren Scouts von NK Istra vor Ort, um sich einen persönlichen Eindruck vom 23-Jährigen zu verschaffen. Er ist als verspäteter Ersatz für den im Winter zu Dinamo Zagreb abgewanderten ÖFB-Legionär Dario Maresic im Gespräch.