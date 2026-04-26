CL-Teilnahme fix: Dortmund feiert Kantersieg gegen Freiburg

Borussia Dortmund feiert zum Abschluss des 31. Spieltags in der Deutschen Bundesliga einen 4:0-Heimsieg über den SC Freiburg und fixiert damit die Teilnahme an der UEFA Champions League.

Dabei legen die Dortmunder von Beginn an einen sehr dominanten Auftritt hin. Maximilian Beier trifft mit einem Schuss von der linken Seite zur 1:0-Führung (8.). Nur sechs Minuten danach erhöht Serhou Guirassy nach einem Konterangriff zum 2:0.

Schon vor dem Seitenwechsel jubelt der BVB erneut. Denn Ramy Bensebaini köpft aus etwa kurzer Distanz zur 3:0-Pausenführung (31.).

BVB sorgt schon vor der Pause für die Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel kontrolliert der BVB das Spielgeschehen. Wenige Minuten vor dem Spielende markiert der Portugiese Fabio Silva den 4:0-Endstand (87.).

ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer spielt im Mittelfeld über die gesamte Spielzeit durch. Neo-Teamspieler Carney Chukwuemeka verbucht ein paar Einsatzminuten (ab der 84. Minute).

Für den BVB (67 Punkte) ist es somit nach zwei Pleiten gegen Leverkusen und die TSG Hoffenheim von Christian Ilzer ein wichtiger Schritt zur Vize-Meisterschaft. Bei drei ausstehenden Spielen beträgt der Vorsprung auf RB Leipzig fünf Punkte.

Freiburg muss hingegen nach dem bitteren Halbfinal-Aus im DFB-Pokal gegen Stuttgart auch in der Liga einen harten Dämpfer hinnehmen.