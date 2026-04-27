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Schalke-Stammkraft macht Muslic Hoffnung auf Verbleib

Im Aufstiegsfall sieht der Stammkeeper der "Knappen" seine Zukunft weiter beim FC Schalke 04. Seine Worte klingen nach einem Versprechen an den Erfolgscoach.

Schalke-Stammkraft macht Muslic Hoffnung auf Verbleib Foto: © GETTY
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Der FC Schalke 04 steht unmittelbar vor der Rückkehr in die deutsche Bundesliga. Ein Sieg fehlt den "Knappen" noch, um den Aufstieg auch rechnerisch zu fixieren.

Mit dem 3:2-Sieg beim Spitzenspiel in Paderborn (zum Spielbericht >>>) hat man einen weiteren großen Schritt gemacht. Dementsprechend groß war nach Spielende die Euphorie beim Traditionsklub aus dem Ruhrpott.

Bundesliga mit Schalke? - Karius: "Wäre ich gerne auf dem Platz"

Die Stimmung war derart gelöst, dass sogar Zukunftsfragen bereitwillig beantwortet wurden. So etwa von Stammkeeper Loris Karius, der von der "Bild" auf einen Verbleib beim FC Schalke 04 angesprochen meinte: "Ja, ich denke schon! Klar, werden wir uns noch einmal austauschen. Aber es spricht nichts dagegen."

Er habe "das ganze Jahr dafür gearbeitet, dass wir den Aufstieg in die Bundesliga schaffen - da wäre ich dann natürlich sehr gerne mit dabei und auf dem Platz", so sein Versprechen an Trainer Miron Muslic.

Der FC Schalke 04 möchte Karius langfristig an den Verein binden. Sein aktueller Kontrakt läuft bis 2027, eine Ausdehnung bis 2028 oder 2029 wird angestrebt.

In trockenen Tüchern ist eine Vertragsverlängerung aber noch nicht, laut "Sky Sport" sollen auch drei Klubs aus der Serie A am Ex-Liverpool-Goalie interessiert sein. "Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Ein bisschen Planungssicherheit in meinem Alter wäre schon schön", meint er selbst auf die aktuelle Situation angesprochen.

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