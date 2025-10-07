Suche
    news

    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Neben den Münchnern soll sich auch der BVB mit dem Kölner Youngster beschäftigen.

    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Am vergangenen Wochenende erzielte Said El Mala eines der schönsten Tore der Runde in der Deutschen Bundesliga. Beim 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim lässt der Kölner Shootingstar drei Spieler aussteigen, um dann den Siegtreffer zu erzielen (Spielbericht>>>).

    Die Leistungen des 19-Jährigen wecken nun Interesse von größeren Klubs. Wie "Sky Sport" berichtet, sollen sich sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund mit dem Topscorer der vergangenen U19-Europameisterschaft beschäftigen.

    Allerdings läuft der Vertrag des Linksaußen vom 1. FC Köln noch bis 2030. Eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben und Köln soll bei einer neuen Rekordsumme für einen Verkauf bereit sein. Der bisherige Rekord-Verkauf war Anthony Modeste, der 2017 für 35 Millionen Euro nach China wechselte.

    Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Bayern

    Vorschau
    #18 - Franck Ribéry - 30 Millionen Euro
    #18 - Sacha Boey - 30 Millionen Euro

    Slideshow starten

    23 Bilder

    Mehr zum Thema

    Gazibegovic in Köln schon wieder vor dem Abgang?

    Gazibegovic in Köln schon wieder vor dem Abgang?

    Deutschland - Bundesliga
    38
    Neuer stellt Bundesliga-Rekord ein

    Neuer stellt Bundesliga-Rekord ein

    Deutschland - Bundesliga
    Gelingt Ex-Austria-Stürmer Transfer zu Topklub?

    Gelingt Ex-Austria-Stürmer Transfer zu Topklub?

    Deutschland - Bundesliga
    26
    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Deutschland - Bundesliga
    5
    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Deutschland - Bundesliga
    10
    Statistik verrät: Laimer bester Spielgestalter Europas

    Statistik verrät: Laimer bester Spielgestalter Europas

    Deutschland - Bundesliga
    17
    Sabitzer "heiß" auf Duell mit Ex-Klub

    Sabitzer "heiß" auf Duell mit Ex-Klub

    Deutschland - Bundesliga
    Spitzenklubs strecken Fühler nach Bayern-Stürmerstar aus

    Spitzenklubs strecken Fühler nach Bayern-Stürmerstar aus

    Deutschland - Bundesliga
    7

    Kommentare