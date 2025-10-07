Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

Am vergangenen Wochenende erzielte Said El Mala eines der schönsten Tore der Runde in der Deutschen Bundesliga. Beim 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim lässt der Kölner Shootingstar drei Spieler aussteigen, um dann den Siegtreffer zu erzielen (Spielbericht>>>).

Die Leistungen des 19-Jährigen wecken nun Interesse von größeren Klubs. Wie "Sky Sport" berichtet, sollen sich sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund mit dem Topscorer der vergangenen U19-Europameisterschaft beschäftigen.

Allerdings läuft der Vertrag des Linksaußen vom 1. FC Köln noch bis 2030. Eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben und Köln soll bei einer neuen Rekordsumme für einen Verkauf bereit sein. Der bisherige Rekord-Verkauf war Anthony Modeste, der 2017 für 35 Millionen Euro nach China wechselte.

