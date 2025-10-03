Am sechsten Spieltag der deutschen Bundesliga feiert der 1. FC Köln einen 1:0-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim.

Said El Malas früher Treffer in der 16. Minute entscheidet die Partie. Die Kölner klettern damit vorläufig auf den vierten Tabellenplatz, während Hoffenheim auf Rang zehn verharrt.

Die Begegnung in der PreZero Arena beginnt temporeich. Nach dem Führungstreffer durch El Mala suchen die Hoffenheimer unter Trainer Christian Ilzer die schnelle Antwort, doch Versuche von Muhammed Damar (6.), Bazoumana Toure (23.) und Wouter Burger (45.+2.) bleiben vor der Pause erfolglos.

Nach dem Seitenwechsel erhöht Hoffenheim den Druck und erarbeitet sich Chancen durch Fisnik Asllani (50., 56.) und den eingewechselten Grischa Prömel (75.), die das Tor verfehlen. Die Kölner Defensive steht sicher und setzt auf Konter; Jakub Kaminski (68., 88.) scheitert zweimal am Hoffenheimer Keeper. Auch die Einwechslung von Routinier Andrej Kramaric (70.) bringt für die Hausherren keinen Erfolg.