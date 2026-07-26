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ÖFB-Verteidiger Lienhart weckt Interesse in der Serie A

Nach fast zehn Jahren könnte er den SC Freiburg verlassen.

ÖFB-Verteidiger Lienhart weckt Interesse in der Serie A Foto: © GEPA
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Verlässt Philipp Lienhart den SC Freiburg nach fast zehn Jahren?

Der Innenverteidiger soll Interesse aus der italienischen Serie A auf sich gezogen haben. Wie "Tuttomercato" berichtet, soll sich Lazio Rom mit dem Österreicher beschäftigen.

Allerdings soll der Lilienfelder nicht die erste Wahl sein. Laut dem Bericht soll Lazio vor allem ein Auge auf Kike Salas vom FC Sevilla geworfen haben. Sollte es mit dem Spanier nicht klappen, sei Lienhart die erste Alternative.

Von Real zu Freiburg

Für den 30-Jährigen wäre der Wechsel ein großer Schritt. Bisher verbrachte er fast seine gesamte Profikarriere in Freiburg.

2017 wechselte der 43-fache ÖFB-Teamspieler zunächst per Leihe von Real Madrid, wo er nur einen Profieinsatz hatte, in den Breisgau. Ein Jahr später folgte dann der fixe Wechsel.

Insgesamt absolvierte Lienhart bisher 258 Spiele für den SC Freiburg.

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