Salzburg schielt offenbar auf norwegisches Toptalent

Der FC Red Bull Salzburg will in der ADMIRAL Bundesliga wieder vorne angreifen. Der erste Pflichtsieg im Cupduell gegen Oberwart (7:1) wurde bereits geliefert. >>>

Mit vielen neuen Kräften soll es dann auch in der Liga wieder besser laufen, zuletzt verpasste man drei Meisterschaften in Folge. Dafür könnte es noch Verstärkung geben.

Junger Norweger am Radar

Laut dem norwegischen Medium "Nordlys" steigt der FC Red Bull Salzburg ins Rennen um Jens Hjerto-Dahl (20) ein. Der zentrale Mittelfeld-Akteur steht derzeit in der höchsten norwegischen Spielklasse bei Tromso IL unter Vertrag.

Neben den "Bullen" gebe es auch Interesse vom niederländischen Topklub Feyenoord Rotterdam. Konkreter dran sei Cardiff City, die Waliser hätten schon mit dem Klub verhandelt.

Eine konkrete Offerte von 100 Millionen Norwegischer Kronen inklusive Boni (ca. 9,1 Millionen Euro) sei am Tisch. Diese hätten die Norweger aber abgelehnt.

Über 100 Profispiele

Aufgrund des Interesses aus Österreich und der Niederlande könne der Preis steigen. Der U21-Teamspieler Norwegens besitzt immerhin einen stolzen Marktwert von zehn Millionen Euro und auch die Zahlen wirken beeindruckend.

In der laufenden Saison (Ganzjahresmeisterschaft) kommt er auf sieben Treffer und zwei Assists in 16 Spielen. Insgesamt lief er trotz seines jungen Alters bereits 103 Mal für die Profis seines Klubs auf (19 Treffer und elf Assists).