Bayern und BVB dran: Was passiert mit Köln-Shootingstar?

Er ist eines der Gesichter vom überraschend starken Saisonstart des 1. FC Köln: Said El Mala.

Der 1,90 Meter große Offensivspieler überzeugt durch unberechenbare Dribblings, Unbekümmertheit und eine - für sein Alter (19) - starke Abschlussqualität. Dabei spielte El Mala in der letzten Saison noch in der 3. Liga für Viktoria Köln.

Mit seinen Leistungen spielte er sich nicht nur in die U21-Nationalelf Deutschlands, sondern auch ins Rampenlicht einiger Topklubs - "Sky" berichtete vom Interesse des FC Bayern München und Borussia Dortmund. "Absolut Fußball" schmiss den FC Chelsea ins Rennen.

Wechsel: "Weder im Winter, noch im Sommer"

El Malas Berater erklärt gegenüber des "Kölner Stadt-Anzeigers" nun aber: "Die aktuellen Berichte, dass die Berater-Seite sich mit Dortmund, Bayern oder Vereinen aus England trifft, sind nicht korrekt. Es gibt derzeit gar keinen Grund, den FC zu verlassen – weder im Winter noch im kommenden Sommer."

Interesse am 19-Jährigen gebe es aber natürlich. Doch der Spieler habe "bewusst einen langfristigen Vertrag" bei Köln unterschrieben - übrigens gemeinsam mit seinem älteren Bruder Malek.

Und trotzdem stellte der Berater klar: Dass Said, wenn er sich so weiterentwickelt, irgendwann den nächsten Schritt machen wird, das weiß jeder. Aber in naher Zukunft geht er nirgendwo hin, sondern bleibt beim FC. Wir halten hier bewusst gemeinsam die Zügel in der Hand."