Sohn von Ex-Bayern-Star vor Wacker-Abschied - Neuzugang aus MLS?
In Innsbruck könnte ein Nationalspieler mit MLS-Erfahrung anheuern. Für einen Routinier endet eine erfolgreiche Reise.
Der FC Wacker Innsbruck will nach dem Aufstieg kommende Saison in der ADMIRAL 2. Liga angreifen.
Dafür wird es auch Bewegung am Transfermarkt geben. Laut der "Tiroler Tageszeitung" verlässt Routinier Lucas Scholl (29) den Klub. Der Vertrag des Sohns von Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl werde demnach nicht verlängert.
Neuer Mann aus der MLS?
Seit dem Neuanfang in der fünftklassigen Tirol Liga 2022 war der Mittelfeld-Mann im Verein, erlebte drei Aufstiege und Meistertitel mit Wacker.
Ante portas steht dem "Kurier" zufolge ein Nationalspieler Indonesiens. Adrian Wibowo soll von Partnerklub Los Angeles FC kommen, dort sammelte der 20-jährige Außenbahnspieler bereits zwei Einsätze in der MLS.