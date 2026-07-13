Laporta bestätigt Transfer: "Freuen uns sehr auf Adeyemi"

Die offizielle Verkündung des Transfers von Karim Adeyemi zum FC Barcelona steht noch aus - das könnte sich aber schon bald ändern.

Der ehemalige Salzburg-Angreifer ist zuletzt bereits von Borussia Dortmund für Vertragsgespräche freigestellt worden. Nun hat Barca-Präsident Joan Laporta den Wechsel bestätigt.

"Wir freuen uns sehr auf Adeyemi. Wir beobachten ihn schon seit langer Zeit. Er ist schnell und torgefährlich", sagt der 64-Jährigr gegenüber spanischen Medien nach seiner Ankunft in Dallas vor dem WM-Halbfinalspiel zwischen Frankreich und Spanien.

"Deco hat hervorragende Arbeit geleistet"

Besonderen Lob von Laporta erntet dabei Sportdirektor Deco, der bei diesem Transfer "hervorragende Arbeit geleistet hat."

22 Millionen Euro als Sockelablöse inklusive neun Millionen an möglichen Bonuszahlungen soll der 24-jährige Deutsche den Katalanen kosten und dabei pro Saison sechs Millionen Euro an Nettogehalt einstreichen. Der BVB hat sich dafür eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung mit 35 Prozent gesichert.

Es ist bereits der zweite hochkarätige Transfer von Barca in diesem Sommer. Zuvor hat der spanische Meister bereits Anthony Gordon für 80 Millionen Euro von Newcastle United verpflichtet.