Erst im Sommer 2024 wechselte Hyun-seok Hong vom belgischen Erstligisten KAA Gent zu Mainz 05, nun könnte das Deutschland-Abenteuer für den ehemaligen LASK-Kicker wieder beendet sein.

Wie "Sky" berichtet, soll der französische Erstligist FC Nantes großes Interesse an Hong zeigen und sich nach den Abgängen von mehreren Stammspielern in der Offensive verstärken wollen. Ein erstes Angebot sollen die Franzosen für Hong bereits abgegeben haben.

Der Offensivspieler aus Südkorea kam in der vergangenen Saison lediglich auf 519 Minuten Spielzeit, stand dabei nur drei Mal in der Startelf. Noch eine Saison als Reservist dürfte sich der 26-Jährige kaum vorstellen können. Bei den "Nullfünfern" besitzt der 15-fache Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2028-

Ob die Mainzer überhaupt zu einem Verkauf bereit sind, ist jedoch noch nicht klar. In der kommenden Saison spielt das Team von Bo Henriksen europäisch, bekommt es also mit der Dreifachbelastung zu tun. Auch weil Eigengewächs und DFB-Nationalspieler Jonathan Burkardt vor einem Wechsel nach Frankfurt steht, ist die Personalsituation in der Offensive noch unklar - und könnte Hong in die Karten spielen.

Fix ist in der Offensive bislang lediglich ein Neuzugang: Benedict Hollerbach wechselt von Union Berlin an den Rhein.

