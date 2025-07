Maximilian Wöber hat einen neuen Verein.

Der Verteidiger kündigte nach einem erfolgreichen Match mit dem ÖFB-Team gegen Rumänien an, Leeds zeitnah verlassen zu wollen. Jetzt wurde er an Werder Bremen verliehen. Der Klub besitzt eine Kaufoption.

"Wir sind sehr froh, dass wir Maximilian für Werder begeistern konnten. Mit ihm holen wir einen international erfahrenen Abwehrspieler, der uns mit seiner Qualität weitere Stabilität in der Defensive geben wird. Nach einer schwierigen letzten Saison hat er zuletzt in der Nationalmannschaft ein gutes Comeback gegeben. Wir sind überzeugt, dass er diesen positiven Trend bei uns fortsetzen wird", so Peter Niemeyer.

Der 27-Jährige selbst meint: "Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen von Werder. Ich kann mich mit dem aufgezeigten Weg sehr gut identifizieren und freue mich auf die Herausforderung. Außerdem freue ich mich natürlich besonders auf meine drei Nationalmannschaftskollegen bei Werder. Sie werden mir sicherlich den einen oder anderen Tipp geben können."

ÖFB-Quartett in Bremen

In Bremen trifft Wöber mit Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid auf drei Österreicher. Ersterer ist bereits seit über sieben Jahren im Verein und spielt auf der gleichen Position wie Wöber.

Gegenüber 90minuten meinte der Werder-Kapitän im April: "Wenn du dich so über die Jahre entwickelst und der Verein an der Seite ist, ist das top. Das gibt es im heutigen Fußball nicht mehr so oft. Der Verein Werder Bremen ist für mich etwas Besonderes."

Auf alle drei Werder-Legionäre traf Wöber im letzten ÖFB-Lehrgang.