VfL Wolfsburg: Drittliga-Trainer wohl Topkandidat

Welcher Cheftrainer betreut die Mission Wiederaufstieg mit dem VfL Wolfsburg?

Nachdem Abstiegscoach Dieter Hecking zum Geschäftsführer Sport "befördert" wurde, ist der Posten bei den "Wölfen" vakant. Schon vor einigen Tagen wurde LASK-Doubletrainer Didi Kühbauer mit dem VfL in Verbindung gebracht. alle Infos >>>

Laut der "Sky"-Sendung "Transfer Update" hat sich aber ein anderer als Topkandidat herauskristallisiert.

Kommt ein Drittliga-Coach?

Tobias Strobl stehe demnach ganz oben auf Wolfsburgs Kandidatenliste, der 38-jährige Verl-Übungsleiter sei der "konkreteste Kandidat".

Mit dem SC Verl landete Strobl in der abgelaufenen Drittliga-Saison auf Platz sechs - die beste Platzierung des Klubs seit dem Aufstieg 2020. Obendrein gewann Verl den Landespokal Westfalen.

Sollte der Deal mit Strobl nicht zustande kommen, gebe es aber auch andere Kandidaten. Unter anderem wurde Alexander Blessin (St. Pauli) in diesem Zusammenhang genannt.