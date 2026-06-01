NEWS

VfL Wolfsburg: Drittliga-Trainer wohl Topkandidat

Didi Kühbauer wurde zuletzt ebenfalls mit dem Bundesliga-Absteiger in Verbindung gebracht. Nun soll es aber einen anderen Topkandidaten geben.

VfL Wolfsburg: Drittliga-Trainer wohl Topkandidat Foto: © IMAGO / Dünhölter SportPresseFoto
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Welcher Cheftrainer betreut die Mission Wiederaufstieg mit dem VfL Wolfsburg?

Nachdem Abstiegscoach Dieter Hecking zum Geschäftsführer Sport "befördert" wurde, ist der Posten bei den "Wölfen" vakant. Schon vor einigen Tagen wurde LASK-Doubletrainer Didi Kühbauer mit dem VfL in Verbindung gebracht. alle Infos >>>

Laut der "Sky"-Sendung "Transfer Update" hat sich aber ein anderer als Topkandidat herauskristallisiert.

Kommt ein Drittliga-Coach?

Tobias Strobl stehe demnach ganz oben auf Wolfsburgs Kandidatenliste, der 38-jährige Verl-Übungsleiter sei der "konkreteste Kandidat".

Mit dem SC Verl landete Strobl in der abgelaufenen Drittliga-Saison auf Platz sechs - die beste Platzierung des Klubs seit dem Aufstieg 2020. Obendrein gewann Verl den Landespokal Westfalen.

Sollte der Deal mit Strobl nicht zustande kommen, gebe es aber auch andere Kandidaten. Unter anderem wurde Alexander Blessin (St. Pauli) in diesem Zusammenhang genannt.

Mehr zum Thema

Konkrete Gespräche! So hoch ist Wimmers Ausstiegsklausel

Konkrete Gespräche! So hoch ist Wimmers Ausstiegsklausel

Deutsche Bundesliga
16
Eintracht Frankfurt: Das soll Hütters erster Wunschspieler sein

Eintracht Frankfurt: Das soll Hütters erster Wunschspieler sein

Deutsche Bundesliga
2
Premier-League-Klub zeigt konkretes Interesse an Patrick Wimmer

Premier-League-Klub zeigt konkretes Interesse an Patrick Wimmer

Deutsche Bundesliga
17
Liverpool startet Verhandlungen mit Wunschkandidat

Liverpool startet Verhandlungen mit Wunschkandidat

Premier League
2
Vor WM: DFB-Goalgetter trifft Zukunftsentscheidung

Vor WM: DFB-Goalgetter trifft Zukunftsentscheidung

Deutsche Bundesliga
Bericht: Glasner reist mit Detailanalyse zu Milan-Gesprächen

Bericht: Glasner reist mit Detailanalyse zu Milan-Gesprächen

Serie A
17
Neuer Linksverteidiger: Schlägt Rapid in Nachbarland zu?

Neuer Linksverteidiger: Schlägt Rapid in Nachbarland zu?

Bundesliga

Kommentare

Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) VfL Wolfsburg SC Verl Gerüchteküche