Erster Trainerjob für Barca-Legende Andres Iniesta

Andres Iniesta arbeitet erstmals als Cheftrainer im Profifußball!

Der 42-jährige Spanier übernimmt ab sofort das Traineramt bei Gulf United FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das bestätigte der Klub am Montag offiziell.

Gulf United wurde in der abgelaufenen Saison in der zweithöchsten Spielklasse Zehnter.

Vorfreude ist da

"Ich glaube daran, Fußballer auf die richtige Art und Weise zu fördern: mit Geduld, mit einer klaren Vorstellung davon, wie das Spiel gespielt werden sollte, und mit echter Fürsorge für jeden Einzelnen. Gulf United teilt diese Philosophie, und deshalb bin ich hier", wird der 42-Jährige auf der Website des Wüstenklubs zitiert.

Als Spieler erlangte Iniesta absoluten Legendenstatus, kickte der Mittelfeldspieler von 2002 bis 2018 ununterbrochen für den FC Barcelona und gilt bis heute als einer der besten seiner Generation.

Zum Karriereende kickte der wendige Spielmacher noch für Vissel Kobe (Japan) und den Emirates Club (VAE).

Alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt

Für Barca absolvierte Iniesta 674 Spiele (57 Tore, 136 Vorlagen), wurde vier Mal Champions-League-Sieger, neun Mal spanischer Meister und sechs Mal spanischer Pokalsieger.

Mit Spanien wurde der 131-fache Nationalspieler Weltmeister (2010) und Europameister (2008, 2012), schoss zudem das Goldtor im WM-Finale 2010 gegen die Niederlande.

Jetzt kann Iniesta seine Erfahrungen als Trainer weitergeben.