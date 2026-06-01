Vor WM: DFB-Goalgetter trifft Zukunftsentscheidung

Deniz Undav und der VfB Stuttgart haben sich vor dem Start der Weltmeisterschaft auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt.

Der DFB-Stürmer unterschreibt vorzeitig einen neuen Vertrag bis 2029 inklusive einer Option für ein weiteres Vertragsjahr. Ursprünglich wäre der Kontrakt des Angreifers im Jahr 2027 ausgelaufen.

Laut "Sky" streicht Undav mit dem neuen Vertrag ein Jahresgehalt in Höhe von bis zu sechs Millionen Euro brutto ein. Zudem soll es eine Unterschriftprämie in Höhe von drei Millionen Euro für den 29-Jährigen geben.

Bester deutscher Torjäger

Der Angreifer spielt seit 2023 für Stuttgart. Zunächst war er von Brighton & Hove Albion an den VfB verliehen, im Sommer 2024 wechselte er fix zum deutschen Bundesligisten, wo er sich zum Nationalspieler entwickelte und 2025 über den Sieg im DFB-Pokal jubelte.

In der abgelaufenen Saison war Undav der treffsicherste deutsche Torjäger. Am gestrigen Sonntag schoss er bei Deutschlands 4:0-Testspielsieg gegen Finnland einen Doppelpack, zudem lieferte er eine Vorlage (Spielbericht >>>).

Die Statements zur Verlängerung

Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport beim VfB Stuttgart, zur Vertragsverlängerung: "Deniz ist beim VfB zum Nationalspieler und WM-Teilnehmer geworden, die Vizemeisterschaft, der DFB-Pokalsieg und ganz aktuell die erneute Qualifikation für die Champions League sind eng mit dem Namen Deniz Undav verbunden. Auch in unseren Zukunftsplanungen ist für Deniz eine wesentliche Rolle vorgesehen, deshalb haben wir uns intensiv darum bemüht, den gemeinsamen Vertrag vorzeitig zu verlängern."

Undav zu der Unterschrift: "Die vorzeitige Vertragsverlängerung bedeutet mir extrem viel. Der Verein und die Stadt sind in den letzten drei Jahren so etwas wie eine zweite Heimat für mich geworden. Vom ersten Tag an haben alle Menschen mich und meine Familie hier mit offenen Armen empfangen und uns Liebe geschenkt", so der Stürmer.

"Ich freue mich, auch in den kommenden Jahren Teil der VfB-Familie zu sein und noch viele weitere Erfolge mit dem Brustring auf dem Trikot feiern zu dürfen", sagt Undav.