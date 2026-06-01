Sohn von Trainer-Legende übernimmt Ligue-1-Klub

Davide Ancelotti, Sohn von Trainer-Legende Carlo Ancelotti, ist neuer Cheftrainer von LOSC Lille!

Das gab der Dritte der abgelaufenen Ligue-1-Saison am Montag offiziell bekannt. Der 36-jährige Italiener tritt die Nachfolge von Bruno Genesio an, der zuvor den Klub in zwei Jahren in die Champions League führte.

Bei Lille erhält Ancelotti einen Vertrag bis 2028.

Viel Erfahrung als Co-Trainer

Außerdem ist der Italiener aktuell Co-Trainer von seinem Vater Carlo bei der brasilianischen Nationalmannschaft. Auch bei dessen vorherigen Stationen bei Real Madrid, Everton, Neapel und Bayern assistierte er der Trainer-Legende.

Von Juli 2025 bis Dezember 2025 war er zudem in 33 Spielen erstmals in seiner noch jungen Trainerkarriere bei Botafogo in Brasilien Chefcoach.

"Ich bin sehr stolz und glücklich und danke Präsident Olivier Létang für sein Vertrauen und diese Chance. Wir haben viel miteinander gesprochen, ich habe eine menschliche Verbindung gespürt und festgestellt, dass unsere Ideen und Werte übereinstimmen. Das Projekt des LOSC passt zu mir, mit einer klaren Identität, hohen Ansprüchen und harter Arbeit", wird der neue Trainer zitiert.