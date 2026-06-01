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Liverpool startet Verhandlungen mit Wunschkandidat

Die "Reds" sind nach der Entlassung von Arne Slot auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Der Favorit stand schnell fest.

Liverpool startet Verhandlungen mit Wunschkandidat Foto: © IMAGO / Every Second Media
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Liverpool will schnellstmöglich Klarheit auf der Cheftrainer-Position!

Vor wenigen Tagen wurde Arne Slot nach zwei Jahren bei den "Reds" wieder entlassen. Nach dem Meistertitel im Debütjahr holte der Klub in der abgelaufenen Saison keinen Titel und wurde in der Liga nur Fünfter.

Favorit auf die Nachfolge des Niederländers ist Andoni Iraola. Der 43-jährige Spanier war bis zuletzt Cheftrainer vom AFC Bournemouth, führte den Klub in seinen drei Jahren bis in die UEFA Europa League.

Nach Informationen von "Sky Sports" werden demnächst formelle Gespräche zwischen Klub und Trainer geführt. Iraola selbst galt lange Zeit als Favorit auf den Posten bei Bayer Leverkusen, mittlerweile sind aber die "Reds" in der Pole-Position.

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