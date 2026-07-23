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Bei Chelsea gefloppt: Garnacho zieht in der Premier League weiter

Der Argentinier blieb bei den "Blues" deutlich hinter den Erwartungen. Chelsea gibt ihn deshalb nach einem Jahr wieder ab.

Bei Chelsea gefloppt: Garnacho zieht in der Premier League weiter Foto: © IMAGO / Pro Sports Images
Textquelle: © LAOLA1
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Alejandro Garnacho verlässt den FC Chelsea und schließt sich Aston Villa an.

Es ist der zweite Deal der beiden Klubs binnen weniger Tage, erst am Dienstag ist Morgan Rogers für die britische Rekordsumme von 137 Millionen Euro den umgekehrten Weg gegangen.

Garnacho wird an die "Villans" zunächst nur verliehen. Im Sommer 2027 greift unter bestimmten Voraussetzungen eine Kaufpflicht. Die Kriterien dazu sollen leicht zu erreichen sein. Im Anschluss daran wäre der Argentinier für vier Jahre an den Europa-League-Sieger gebunden.

Chelsea hatte den 22-Jährigen erst im vergangenen Sommer für 46 Millionen Euro von Manchester United verpflichtet. Bei den "Blues" kam der Flügelstürmer jedoch nur auf acht Tore und vier Assists in 43 Pflichtspielen.

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