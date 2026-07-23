Wird ein Ex-Blau-Weiß-Goalie Stuttgarts neue Nummer 1?

Nach der Muskelverletzung von Dennis Seimen begibt sich der VfB Stuttgart wohl oder übel erneut auf Tormannsuche. Bis Mitte September fällt der designierte Einser aus.

Laut "Bild" denken sie an einen Mann, der in der ADMIRAL Bundesliga bekannt ist. Radek Vitek (22) von Manchester United ist laut "Bild" ein Thema beim VfB.

Spielte unter Struber

Der Tscheche verbrachte die Saison 2024/25 als Leihgabe bei Blau-Weiß Linz, hatte maßgeblichen Anteil am Erreichen der Meistergruppe.

Der Goalie überzeugte vergangene Saison als Leihspieler bei Bristol City, spielte dort zu Beginn unter Gerhard Struber. Vitek macht die Vorbereitung bisher bei den Profis von Manchester United mit.

Vereinslose Goalies als Alternativen

Der "Bild" zufolge könne eine Leihe Thema werden. Ein Einkauf könnte teuer werden. Laut eines Berichts der "Daily Mail" wäre United ab einem Angebot um die 15 Millionen Pfund (ca. 17,5 Millionen Euro) gesprächsbereit.

Vitek hat einen Marktwert von sechs Millionen Euro. Laut "Bild" sind die vereinslosen Goalies Stefan Ortega (33) und Orjan Nyland (35) ebenso Thema. Zweiterer machte als Norwegen-Goalie bei der WM auf sich aufmerksam.