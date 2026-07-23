Glasner und Ex-Salzburg-Coach pfiffen wohl auf Leipzig-Posten

Oliver Glasner konnte mit Crystal Palace vergangene Saison die UEFA Conference League gewinnen. Nach seinem Abschied wurde er lange mit AC Milan in Verbindung gebracht, am Ende wurde es Nottingham Forest.

Laut "Bild" habe der Oberösterreicher aber auch noch andere Optionen gehabt. Demnach habe er den Posten als Nachfolger von Ole Werner bei RB Leipzig ausgeschlagen.

Glasner sei ebenfalls Kandidat auf die Klopp-Nachfolge als Head of Soccer bei Red Bull gewesen.

Schmidt war wohl auch Thema

Ebenso in der Red Bull Arena Thema sei sein ehemaliger Chef in Salzburg gewesen.

Roger Schmidt, unter dem Glasner einst als Co seine ersten Schritte machte, habe Leipzig aber ebenso einen Korb erteilt. Mit Martin Demichelis verpflichteten die Sachsen bereits einen neuen Coach.

Die Nachfolge von Klopp ist noch nicht geklärt. Eintracht-Boss Markus Krösche habe dem Bericht zufolge abgesagt. Eine Beförderung des Technischen Direktors Mario Gomez sei nicht geplant, Red Bull wolle den Posten aber unbedingt nachbesetzen.