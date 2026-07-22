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Nächster ÖFB-Kicker für Muslics Schalke!

Der Tiroler Miron Muslic darf sich auf einen weiteren Österreicher freuen. Vergangene Saison war dieser vom Pech verfolgt.

Nächster ÖFB-Kicker für Muslics Schalke! Foto: © IMAGO / Nordphoto
Textquelle: © LAOLA1
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Neben Junior Adamu und Dejan Ljubicic dürfte bald der nächste Österreicher für Schalke 04 auflaufen.

Laut "Bild" wechselt Verteidiger Maximilian Wöber von Leeds United nach Gelsenkirchen.

Vergangene Saison war der Wiener an Werder Bremen verliehen, verpasste allerdings beinahe die gesamte Spielzeit verletzt.

Dritter Klub in Deutschland

Wöber erhalte beim Klub des Tiroler Cheftrainers Miron Muslic einen leistungsbegzogenen Kontrakt. Der Verteidiger hatte eigentlich noch ein Jahr Vertrag bei Leeds United.

Dorthin wechselte er im Jänner 2023 vom FC Red Bull Salzburg. Vor seiner Werder-Zeit verbrachte er 2023/24 eine Saison als Leihspieler bei Borussia Mönchengladbach in der Deutschen Bundesliga.

Die Teilnehmer am Camp für vertragslose Spieler 2026

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