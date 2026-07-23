35-Mio-Deal? Chelsea-Deal von Ex-Salzburger wird konkreter

Er war einer der wenigen Lichtblicke der abgelaufenen Saison beim FC Red Bull Salzburg. Leverkusen-Verpflichtung Kerim Alajbegovic (18) verzauberte die Salzburger Fans in Wals-Siezenheim ein ums andere Mal.

Bayer zog die logische Konsequenz, holte den Zwei-Millionen-Euro-Verkauf für acht Millionen Euro wieder unter das Bayer-Kreuz.

Dort verweilen könnte der bosnische WM-Teilnehmer aber nur kurz. Chelsea wurde zuletzt gehandelt >>>

Chelsea ist Favorit

Laut "The Telegraph" wird die Spur an die Stamford Bridge konkreter. Die "Blues" seien demnach Favorit auf eine Verpflichtung. Von 30 Millionen Pfund (ca. 35 Millionen Euro) ist die Rede.

Neben Chelsea sollen sich auch Atalanta Bergamo, Juventus Turin, die AS Rom und die AC Fiorentina für den Ex-Salzburger interessieren.

Leverkusen hat den Bosnier noch bis 2031 unter Vertrag, entsprechend wenig Stress, ihn wieder abzugeben. Hinter der Rückholaktion steckt am Ende aber vermutlich ein dickes Transferplus.