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Nach Wolfsburg-Abstieg: Trainer Hecking erhält "Beförderung"

Der "Wölfe"-Abstiegstrainer bleibt beim Verein. Künftig wird Dieter Hecking aber eine andere Rolle ausüben.

Nach Wolfsburg-Abstieg: Trainer Hecking erhält "Beförderung" Foto: © IMAGO / Ulrich Hufnagel
Textquelle: © LAOLA1
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Abstiegstrainer Dieter Hecking bleibt dem VfL Wolfsburg erhalten.

Wie der Bundesliga-Relegationsverlierer verkündet, wird der 61-Jährige ab der kommenden Saison als Geschäftsführer Sport agieren. Heckings Vertrag läuft bis 2028.

"Für mich stand zunächst die Frage im Vordergrund, ob ich weiter als Trainer arbeiten oder meine Zukunft als Funktionär sehe. Nachdem ich diese Entscheidung mit voller Überzeugung getroffen habe, freue mich sehr auf die große Aufgabe, die vor uns liegt", wird Hecking in der Mitteilung zitiert.

Von 2013 bis 2016 war der Deutsche bereits Cheftrainer beim VfL, den er erneut im März 2026 von Daniel Bauer übernahm. In der Relegation hatten die "Wölfe" gegen Zweitligist Paderborn aber das Nachsehen.

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