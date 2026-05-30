Weltmeister Otamendi kehrt nach 16 Jahren nach Argentinien zurück

Mit 38 Jahren kehrt Nicolas Otamendi in seine Heimat zurück.

Wie River Plate am Freitag offiziell bekanntgibt, unterschreibt der argentinische Weltmeister einen Vertrag bis Ende 2027. Für den Innenverteidiger endet damit eine 16 Jahre lange Karriere im europäischen Spitzenfußball.

Traum vom Wechsel zu River Plate erfüllt

Zuletzt stand Otamendi sechs Jahre lang bei Benfica Lissabon unter Vertrag, führte den portugiesischen Traditionsverein sogar als Kapitän aufs Feld. Nun erfüllt sich für den Routinier ein lang gehegter Traum.

"Zu dem Verein zu kommen, den ich seit meiner Kindheit unterstütze, ist ein Traum, der wahr wird. Ich habe lange auf diese Gelegenheit gewartet", wird Otamendi in einem Vereinsvideo zitiert.

Vor seinem Engagement bei Benfica spielte der Abwehrspieler unter anderem für den FC Porto, den FC Valencia, Manchester City und Atletico Mineiro. Allein in Europa gewann er insgesamt 21 Titel. Mit Porto holte er drei Meisterschaften in Serie und 2011 sogar das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Europa League. Mit Manchester City gewann er zwei Mal die Premier League sowie den FA Cup.

Argentinische Legende und Weltmeister

Seinen größten Erfolg feierte Otamendi allerdings im Trikot der argentinischen Nationalmannschaft. Als Abwehrchef führte er die "Albiceleste" 2022 in Katar zum WM-Titel und gewann zudem die Copa America 2021 und 2024.

Mit 130 Länderspielen zählt Otamendi zu den größten Legenden des Landes. In der ewigen Rangliste Argentiniens liegen lediglich Lionel Messi, Javier Mascherano, Ángel Di María und Javier Zanetti vor ihm.

Bevor er künftig für River Plate aufläuft, steht für den Verteidiger aber noch ein weiteres Großereignis bevor: Bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft wird Otamendi seine bereits vierte WM-Endrunde bestreiten und unter anderem auf das ÖFB-Team treffen.