Bei der TSG Hoffenheim ist das Duo Andreas Schicker/Christian Ilzer äußerst erfolgreich. Die beiden Steirer knüpften an ihre Erfolge bei Sturm Graz an.

Ilzer könnte jetzt einen Schlussmann an einen seiner Vorgänger in der Murstadt verlieren. Laut "kicker" buhlt Greuther Fürth um Ersatzgoalie Luca Philipp.

Baumann-Ersatz auf dem Weg nach Fürth?

Nach dem Klassenerhalt könnte sich Ex-Sturm-Coach Heiko Vogel über einen neuen Goalie freuen. Der 25-Jährige ist Eigengewächs der TSG. An Oliver Baumann gibt es dort allerdings kein Vorbeikommen.

Weiters läuft der Vertrag des Torhüters aus. Für die TSG sammelte er über die Jahre acht Einsätze bei den Profis.

Der Deal soll noch nicht unmittelbar bevorstehen, ist aber gut möglich. In Fürth hätte Philipp wohl die Chance, die Nummer eins zu werden.

Vogel gewann einst ÖFB-Cup

Die Spielvereinigung hielt in der Relegation gerade noch so die Klasse. Vogel ist seit Anfang Dezember im Amt, hält in 22 Spielen bei einem Punkteschnitt von 1,23.

In Österreich holte der 50-Jährige 2018 mit Sturm den UNIQA ÖFB-Cup.