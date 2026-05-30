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Hier siehst du das CL-Finale PSG-Arsenal live

Das große Finale der Königsklasse zwischen PSG und Arsenal steht an! Hier kannst du das Spiel live im TV oder Stream verfolgen:

Hier siehst du das CL-Finale PSG-Arsenal live Foto: © IMAGO / Newspix
Textquelle: © LAOLA1
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Es sind fast zwei Fußballwelten, die am Samstag in der Budapester Puskas-Arena im Champions-League-Finale aufeinandertreffen.

Auf der einen Seite der selbstbewusste, auf Hochglanz polierte Titelverteidiger Paris Saint-Germain, der sich längst als neue europäische Macht inszeniert. Auf der anderen Seite ein wiedererstarktes Arsenal, das unter Mikel Arteta quasi eine Wiederauferstehung feierte und nun von einem historischen Erfolg träumt.

Spielbeginn ist bereits um 18 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Die Übertragungsrechte hat sich CANAL+ gesichert. Der Pay-TV-Anbieter zeigt das Spiel ab 18:00 Uhr, die Übertragung beginnt bereits um 16:30 Uhr.

Ab 12,50 Euro im Monat kannst du die Dienste in Anspruch nehmen. Alle Informationen dazu findest du HIER >>>

Finale auch im Free-TV

Im klassischen Free-TV wird das Match im deutschen ZDF übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 17:05 Uhr.

Das Finale ist zudem auf Sky Sport Austria zu sehen. Die Übertragung beginnt um 17 Uhr. Andreas Herzog wird als Experte im Stadion dabei sein, im Studio analysieren Jan Åge Fjørtoft und Didi Hamann.

Auch DAZN zeigt das Endspiel live. Dort moderiert Laura Wontorra gemeinsam mit Michael Ballack und Nils Petersen die Vorberichte. Jan Platte kommentiert die Begegnung.

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