Nach Aufstieg! Wie plant Schalke mit Dzeko?

Es war ein Transfer, der für viel Aufmerksamkeit sorgte!

Edin Dzeko wechselte im Jänner 2026 ablösefrei vom AC Florenz in die zweite deutsche Bundesliga zum FC Schalke 04. Der 40-jährige Stürmer avancierte direkt zum Stammspieler, traf sechs Mal in neun Spielen und hatte damit großen Anteil am Aufstieg.

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Entscheidung vor oder nach der WM?

Wie es mit dem Stürmer im Sommer weitergeht, ist hingegen noch offen. Sein Vertrag läuft aus, die "Königsblauen" würden aber, wenig verwunderlich, gerne verlängern.

"Natürlich hat er auch noch eine WM vor der Tür und ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, aber wir haben vereinbart, dass wir uns nach der Saison zusammensetzen. Es wird aber von unserer Seite keine Deadline geben. Aufgrund der WM wird er sowieso nicht am ersten Trainingstag auf dem Platz stehen und deswegen haben wir Zeit", so Sportvorstand Frank Baumann gegenüber "Sky".

Der Stürmer ist mit Bosnien-Herzegowina bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko am Start. Trifft dort in Gruppe B auf Gastgeber Kanada, Katar und die Schweiz.

Dzeko will noch nicht aufhören

Eine Entscheidung könnte aber auch erst nach der WM fallen, ließ Baumann durchblicken. Die Elf um Erfolgscoach Miron Muslic baut dabei aber auf Überzeugung.

"Wichtig ist, dass er die Entscheidung wieder aus Überzeugung trifft, so wie er das auch im Winter gemacht hat. Er hat deutlich bessere Angebote abgelehnt, aus Paris zum Beispiel und hat sich dafür entschieden, für wenig Geld in Gelsenkirchen zu spielen - das hat dann anscheinend auch seinen Reiz", so Baumann.

Dzeko selbst ließ im Zuge der Aufstiegsparty bereits durchblicken, dass er generell für einen Verbleib auf Schalke bereit sei: "Man will nie aufhören, ich will auch nicht aufhören – Fußball ist mein Leben."