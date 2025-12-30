NEWS

Düsseldorf will offenbar ÖFB-U21-Teamspieler kaufen

Fortuna Düsseldorf arbeitet wohl an einer fixen Verpflichtung des 19-jährigen Christopher Olivier.

Fortuna Düsseldorf bemüht sich offenbar intensiv um Christopher Olivier vom VfB Stuttgart.

Nach Informationen von "Sky Sport" stehen die beiden Vereine bereits in Kontakt. Für Düsseldorfs Sportvorstand Sven Mislintat käme demnach nur ein Kauf infrage, eine Leihe sei ausgeschlossen.

Olivier steht beim VfB noch bis 2028 unter Vertrag und spielt derzeit in der 3. Liga für die zweite Mannschaft der Schwaben. Der 19-jährige Rechtsverteidiger aus Vorarlberg strebe offenbar einen Wechsel im Winter an, möchte aber in Deutschland bleiben.

Rapid, LASK und Sturm ebenfalls interessiert?

Damit dürften die Hoffnungen heimischer Klubs, Rapid, LASK oder Sturm Graz, die laut "Sky" zuletzt ebenfalls Interesse gezeigt haben sollen, vergeblich sein.

In der laufenden Saison absolvierte Olivier 17 Einsätze für Stuttgart II und bereitete dabei zwei Treffer vor.

