Leverkusen verpflichtet Torhüter vom Lokalrivalen

Bayer 04 Leverkusen zieht einen neuen Torwart an Land.

Wie der Bundesligist vermeldet, kommt Jonas Omlin per Halbjahres-Leihe von Borussia Mönchengladbach. Der Schweizer dürfte als Ersatz für den verletzten Stammkeeper Mark Flekken dienen, der wegen einer Bänderverletzung länger ausfällt.

Wer fortan im Tor der Leverkusener steht, bestätigte Bayer bisher nicht. "Jonas komplettiert nach Marks Ausfall unser Torhütertrio. Mit ihm, Janis Blaswich und Niklas Lomb sind wir nun wieder gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate", wird Geschäftsführer Sport, Simon Rolfes, in einer Pressemitteilung zitiert.