DFL freut sich über Rekord-Umsatz

Die deutschen Ligen dürfen sich über einen Umsatz in Rekordhöhe freuen. Es gibt auch einen Ticket-Rekord.

DFL freut sich über Rekord-Umsatz Foto: © getty
Textquelle: © APA
Die 1. und 2. deutsche Bundesliga haben in der Saison 2024/25 einen Rekordumsatz von 6,33 Milliarden Euro verbucht.

Dies gab die Deutsche Fußball Liga am Montag bekannt. Damit verbuchte die Dachorganisation der 36 Klubs 461,2 Millionen Euro mehr Erlöse als im Geschäftsjahr davor. Das Oberhaus um Rekordmeister Bayern München vermeldete mit 5,12 Milliarden erstmals mehr als 5 Milliarden Euro Umsatz.

Auch die fast 21 Millionen verkauften Tickets bedeuten einen Höchstwert.

