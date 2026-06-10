ÖFB-Team: Ljubicic soll nachnominiert werden

Dejan Ljubicic wird offenbar in den WM-Kader des österreichischen Nationalteams nachnominiert. Das berichtet der "Kurier".

Der 28-Jährige soll als Ersatz für den verletzten Christoph Baumgartner in die USA fliegen, um den ÖFB-Kader zu verstärken. Der ÖFB hat das noch nicht bestätigt.

Zuletzt 2023 dabei

Der Defensivspieler war zuletzt im September 2023 beim 1:1 gegen Moldawien in Linz für das A-Team im Einsatz.

Der Wiener wechselte erst im Jänner von Dinamo Zagreb zu Schalke 04 und bejubelte mit den "Königsblauen" den Aufstieg in die deutsche Bundesliga.

Ljubicic spielte für Schalke zumeist im Mittelfeld, hat in seiner Karriere aber auch schon als Innenverteidiger und Außenverteidiger fungiert. Er wäre in der Defensive universell einsetzbar.