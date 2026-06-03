Ex-Lustenau-Kicker verstärkt deutschen Traditionsverein

Zwei Spielzeiten war Jean Hugonet der Fels in der Brandung beim SC Austria Lustenau, ehe ihn Christian Titz zum 1. FC Magdeburg in die 2. Bundesliga lotste.

Der 26-jährige Franzose konnte beim deutschen Zweitligisten nahtlos an seine Leistungen in Österreich anknüpfen. Mit Christian Titz hat der Erfolgstrainer den Klub im vergangenen Sommer in Richtung Hannover verlassen, jetzt folgt ihm sein "Lieblingsschüler" an den Maschsee. Der ablösefreie Transfer des Innenverteidigers wurde am Dienstag offiziell bekannt gegeben.

Für Jean Hugonet ist es der nächste Schritt in seiner Karrierre. "Der Klub hat große Ambitionen und eine klare Idee, wie Fußball gespielt werden soll. Dass ich den Trainer und seine Spielweise schon kenne, wird mir sicherlich zum Start helfen", meint Hugonet. Er werde seine Qualitäten einbringen und "gerne Verantwortung" übernehmen, so sein Versprechen an die Fans.