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Manchester United gibt Rasmus Höjlund fix ab

Der Däne wechselt fix zu seinem Leihverein, der Klub wurde vergangene Saison Vizemeister.

Manchester United gibt Rasmus Höjlund fix ab Foto: © IMAGO / ABACAPRESS
Textquelle: © APA
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Die SSC Napoli hat den zuletzt von Manchester United ausgeliehenen Rasmus Höjlund fix verpflichtet.

50 Millionen Euro überweisen die Süditaliener demnach für Dänemarks Teamstürmer mit Vergangenheit bei Sturm Graz.

Der 23-Jährige traf in der abgelaufenen Saison 16 Mal für Napoli.

Manchester United hatte Höjlund vor drei Jahren um über 80 Millionen Euro von Atalanta Bergamo auf die Insel geholt.

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