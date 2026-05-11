Ex-Barca-Star schwärmt von Muslic: "Bin riesengroßer Fan"

Zwischen 2007 und 2011 schnürte Ivan Rakitic für den FC Schalke 04 seine Fußballschuhe. Nach wie vor ist der Mittelfeldspieler, der mit dem Champions-League-Titel in der Saison 2014/15 mit dem FC Barcelona seine Karriere krönte, eng mit den Königsblauen verbunden.

Der Technische Direktor von Hajduk Split traut den Königsblauen auch in der Bundesliga eine gute Rolle zu. "Ich hoffe, dass man einen Lauf aufnimmt für die neue Saison und der Erfolg in der Bundesliga und dann auch die Rückkehr nach Europa nur eine Frage der Zeit ist", meint Rakitic bei "Sky Sport".

"Wenn man weiter so arbeitet wie in dieser Saison, werden noch ganz, ganz viele gute positive Sachen auf Schalke zukommen. Es geht jetzt darum, Schritt für Schritt weiterzumachen", betont der 38-jährige Kroate.

Rakitic: "Schalke wird für ihn immer die beste Option sein"

Auf Aufstiegstrainer Miron Muslic angesprochen, gerät der Ex-Barca-Star ins Schwärmen: "Glückwunsch an Miron zum Aufstieg. Ich bin ein riesengroßer Fan von ihm. Die Art und Weise, wie er das gemacht hat, wie er das lebt, wie er seine Jungs hinter sich hat - da kann ich nur sagen: Chapeau. Das ist unfassbar wichtig. Das zeigt, dass da richtig gearbeitet wird."

Er selbst hofft, dass der Austro-Bosnier dem Klub noch lange erhalten bleibt. "Natürlich hat Miron auch das Zeug dazu, noch einen größeren Klub zu trainieren. Ich vertraue aber darauf, dass er weiß, dass wir ihn auf Schalke brauchen. Der gemeinsame Weg soll erst einmal weitergehen", betont Rakitic.

Er traue ihm zwar "eine Riesen-Karriere" zu, meint aber, "dass für ihn die beste Option immer Schalke sein wird."