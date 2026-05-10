Klassenerhalt noch möglich! Heidenheim gewinnt in Köln

Der 1. FC Heidenheim kann noch in die Relegation kommen!

Mit einem 3:1-Sieg beim 1. FC Köln in der 33. Bundesliga-Runde springt die Schmidt-Elf wieder auf Platz 17 und ist punktgleich mit Wolfsburg und St. Pauli. Erstmals seit dem 18. Spieltag sind die Heidenheimer nicht mehr Letzter.

Zum Abschluss der Saison trifft der FCH auf Mainz, St. Pauli und die "Wölfe" duellieren sich im direkten Duell.

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In der Domstadt erwischen die Gäste einen idealen Start: Özkacars Seitenwechsel geht in den Lauf von Ibrahimovic, der ins Zentrum flankt, wo Schöppner einköpft (8.).

Direkte Antwort von Köln

Direkt im Gegenzug hält Feller die Führung fest, doch Bülter überwindet den Keeper eine Minute später im kurzen Eck (10.) - Ausgleich. Heidenheim arbeitet direkt wieder am 2:1, das in der 28. Minute auch gelingt.

Ibrahimovic hat nach einem Getümmel im Strafraum zu viel Zeit und Platz, Lund klärt daraufhin noch ins eigene Tor. Damit geht es in die Pause.

Vorentscheidung nach Kainz-Einwechslung

Danach gibt es Chancen auf beiden Seiten, ehe ÖFB-Legionär Florian Kainz beim letzten Heimspiel seiner Karriere in der 71. Minute eingewechselt wird. Der Ex-Rapidler muss mitansehen, wie Heidenheim zwei Minuten später zur Vorentscheidung trifft. Erneut ist es Schöppner, der nach einer flachen Hereingabe durch Schwäbes Beine einnetzt.

Köln kommt zwar zur ein oder anderen Gelegenheit auf den Anschlusstreffer, agiert aber insgesamt nicht zwingend genug.