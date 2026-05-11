Kaufoption für Gregoritsch? Das sagt der Augsburg-Boss

Dass sich der FC Augsburg bei der Bröndby-Leihe von Michael Gregoritsch eine Kaufoption gesichert hat, ist schon länger bekannt.

Geschäftsführer Michael Ströll bestätigt dies noch einmal bei "Sky": "Wir warten diese Saison ab. Also, es ist jetzt erst mal so: Wir haben eine Option, eine Möglichkeit, die Option zu ziehen. Die geht bis Ende Mai oder Mitte Juni. Und wir wollen uns dann nach der Saison auch mit Gregerl in Ruhe zusammensetzen, ein paar Sachen besprechen und dann eine Entscheidung treffen."

Rätselraten um Ablöse

Aktuell hat der Steirer allerdings die Argumente auf seiner Seite. In 16 Spielen traf er neunmal. Laut "Augsburger Allgemeine" liegt die Option bei 500.000 Euro.

Informationen von transfermarkt zufolge überwies Bröndby im Sommer 2025 für den ÖFB-Stürmer 1,5 Millionen Euro nach Freiburg. Entsprechend würde ein Minusgeschäft für die Dänen warten. "Die wahre Ablösesumme, die wir gezahlt haben, ermöglicht es uns im Sommer Profit zu machen", dementierte Benjamin Schmedes (Bröndby) Ende Jänner gegenüber "bold" (Kaufte Bröndby Michael Gregoritsch zum Nulltarif? >>>).

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