Der FC Schalke 04 muss sich eine Woche nach dem fixierten Zweitliga-Meistertitel klar beim 1. FC Nürnberg geschlagen geben.

In der 33. Runde verlieren die Schalker mit 0:3 beim "Clubb". Nach dem Gewinn der Meisterschaft waren die S04-Spieler samt Trainerteam für Feierlichkeiten in Ibiza - dies wurde nur erlaubt, weil es auch für Nürnberg um nichts mehr ging.

Eigentor nach 20 Minuten

Im Duell der befreundeten Vereine machte Schallenberg den Nürnbergern nach 20 Minuten das erste Geschenk. Der Sechser fälscht einen Schuss von Gruber noch entscheidend zur Führung der Hausherren ab. Koudossou (45.+2) bleibt vor Müller cool und erhöht auf 2:0.

Zoma macht in der 72. Minute den Deckel drauf. Damit feiert Nürnberg einen verdienten Heimsieg, während Schalke nach fünf Siegen in Folge erstmals wieder verliert.