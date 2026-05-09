NEWS

Nach Feierlichkeiten: "Müde" Muslic-Elf verliert klar in Nürnberg

Das "Freundschaftsspiel" zwischen dem "Clubb" und den Gelsenkirchenern geht klar an die Gastgeber.

Nach Feierlichkeiten: "Müde" Muslic-Elf verliert klar in Nürnberg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Schalke 04 muss sich eine Woche nach dem fixierten Zweitliga-Meistertitel klar beim 1. FC Nürnberg geschlagen geben.

In der 33. Runde verlieren die Schalker mit 0:3 beim "Clubb". Nach dem Gewinn der Meisterschaft waren die S04-Spieler samt Trainerteam für Feierlichkeiten in Ibiza - dies wurde nur erlaubt, weil es auch für Nürnberg um nichts mehr ging.

Eigentor nach 20 Minuten

Im Duell der befreundeten Vereine machte Schallenberg den Nürnbergern nach 20 Minuten das erste Geschenk. Der Sechser fälscht einen Schuss von Gruber noch entscheidend zur Führung der Hausherren ab. Koudossou (45.+2) bleibt vor Müller cool und erhöht auf 2:0.

Zoma macht in der 72. Minute den Deckel drauf. Damit feiert Nürnberg einen verdienten Heimsieg, während Schalke nach fünf Siegen in Folge erstmals wieder verliert.

Bilder! So ausgelassen feiert Schalke den Aufstieg

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Remis gegen Bochum: Auch Hannover patzt im Aufstiegskampf

Remis gegen Bochum: Auch Hannover patzt im Aufstiegskampf

International
1
Gregoritsch über seine Zukunft in Augsburg: "Frage der Zeit ..."

Gregoritsch über seine Zukunft in Augsburg: "Frage der Zeit ..."

Deutsche Bundesliga
Laimer-Assist! Bayern müht sich zum Sieg in Wolfsburg

Laimer-Assist! Bayern müht sich zum Sieg in Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
Tief im Abstiegskampf: Neues (altes) Wappen für Wolfsburg

Tief im Abstiegskampf: Neues (altes) Wappen für Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
Doppelpack! Gregoritsch hält Augsburg im Europacup-Rennen

Doppelpack! Gregoritsch hält Augsburg im Europacup-Rennen

Deutsche Bundesliga
4
Vor Rangnicks Augen: ÖFB-Co-Produktion sorgt für Leipzig-Sieg

Vor Rangnicks Augen: ÖFB-Co-Produktion sorgt für Leipzig-Sieg

Deutsche Bundesliga
ÖFB-Dauerbrenner bei Leipzig erstmals seit August auf der Bank

ÖFB-Dauerbrenner bei Leipzig erstmals seit August auf der Bank

Deutsche Bundesliga
1

Kommentare

Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) FC Schalke 04 1. FC Nürnberg Miron Muslic