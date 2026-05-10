Erster Sieg unter Cheftrainerin Eta! Union schlägt Mainz

Der FSV Mainz 05 besiegt den 1. FC Union Berlin zum Abschluss des 33. Spieltags der deutschen Bundesliga mit 3:1.

Drei ÖFB-Legionäre (Stefan Posch und Phillipp Mwene bzw. Christopher Trimmel) stehen von Beginn an am Feld. Auf der Bank sitzen mit Nikolas Veratschnig (ab der 70. Minute) und Leopold Querfeld zwei weitere Österreicher.

Zunächst hat Mainz Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Ilic und Rothe kommen zu den ersten Chancen, ehe das Match wegen einer Protestaktion der Union-Fans kurzzeitig unterbrochen ist.

Die Berliner sind auch danach stärker und gehen in der 38. Minute verdient in Führung: Ilic nickt nach einer Eckenvariante ein.

Mainz nach der Pause am Drücker

Mit Seitenwechsel ändert sich das Spiel komplett - und das zeigt sich schon früh an der Anzeigetafel. Becker vollendet eine Nebel-Flanke per Direktabnahme.

Im Anschluss drängen die 05er auf die Wende, die durch Tietz vermeintlich gelingt. Der Stürmer steht bei seinem sehenswerten Tor aber im Abseits.

Chancen ergeben sich im weiteren Verlauf auf beiden Seiten, vor allem ist aber Mainz am Drücker. Nebel und Becker scheitern vor Klaus, bevor Ilic die Kreuzecklatte trifft (82.). Burke macht es sechs Minuten später besser: Ilic legt per Kopf auf den Schotten vor, der aus der Drehung unter die Latte trifft.

Den Deckel drauf macht Juranovic nur wenig später (90.+1) nach einem Konter und starkem Lauf von Skarke.

Mainz bleibt mit 37 Zählern dennoch Zehnter, während Union mit 36 Punkten auf Rang zwölf springt.