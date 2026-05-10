Ausrutscher im Aufstiegsrennen! Düsseldorf siegt gegen Elversberg

SV Elversberg lässt im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga wichtige Punkte liegen und kassiert bei Fortuna Düsseldorf eine 1:3-Niederlage.

Die Gastgeber gehen durch ein Eigentor von Florian Le Joncour in Führung. Für den Verteidiger war es bereits das dritte Eigentor der laufenden Saison – negativer Höchstwert in der 2. Bundesliga.

Kurz vor der Pause legt Cedric Itten nach und stellt auf 2:0 (44.).

Kristof rutscht vor Gegentor weg

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Düsseldorf die spielbestimmende Mannschaft. Erneut ist es Itten, der mit einem Lupfer zum 3:0 trifft.

Zuvor war der österreichische Keeper Nicolas Kristof weggerutscht und dadurch chancenlos.

Ein Eigentor von Oberdorf sorgt noch für den 3:1-Ehrentreffer der Elversberger.

Aufgrund der Tordifferenz hat Elversberg vor dem letzten Spieltag dennoch alle Karten in der eigenen Hand. Die Mannschaft um Nikolas Kristof trifft auf Preußen Münster.

Hertha gewinnt in Unterzahl

Hertha BSC feiert gegen die abstiegsbedrohte SpVgg Greuther Fürth einen knappen 2:1-Erfolg. Dabei müssen die Gäste bereits früh einen Rückschlag hinnehmen: Brekalo sieht nach einer Notbremse in der 32. Minute die Rote Karte.

In Überzahl lässt Fürth in weiterer Folge jedoch mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt – und wird dafür bestraft. Ganz nach dem alten Fußballspruch: Wer vorne die Tore nicht macht, bekommt sie hinten.

Der erst 16-jährige Eichhorn lässt die Defensive der Mannschaft von Trainer Heiko Vogel alt aussehen und erzielt sein erstes Profitor (55.).

Mit einem Weitschuss trifft Cuisance zum 2:0 (86.). Futkeu betreibt in der 86. Minute noch Ergebniskosmetik.

Münster steigt ab

Während Hertha jubelt, herrscht bei Preußen Münster große Enttäuschung: Die Münsteraner kommen gegen SV Darmstadt 98 nicht über ein 1:1 hinaus und stehen damit als erster Absteiger fest.

Die Tabelle: