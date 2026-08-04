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Traum Champions League: Austria will wieder Geschichte schreiben

Nach der erfolgreichen internationalen Reise 2025/26 wollen die Veilchen heuer in die Ligaphase der UEFA Women's Champions League. Wie ihr Weg dahin aussieht:

Traum Champions League: Austria will wieder Geschichte schreiben Foto: © GEPA
Emily Konrad
Textquelle: © LAOLA1
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Für die FK Austria Wien Frauen geht es zum zweiten Mal auf große internationale Reise!

Als Meisterinnen der ADMIRAL Frauen Bundesliga steigen die Veilchen über den Meisterweg in die zweite Qualifikationsrunde der UEFA Women's Champions League ein.

Wie schon im Vorjahr, wo man in der dritten Qualifikationsrunde nur knapp an Paris FC scheiterte und somit die Ligaphase verpasste, müssen die Violetten zunächst ein Miniturnier überstehen.

Gegen wen die Wienerinnen dieses bestreiten und wie es im Falle eines Weiterkommens weitergeht, fasst dir LAOLA1 zusammen. Auch Defensivstütze Kathi Schiechtl äußerte sich vor der zweiten internationalen Saison der Veilchen.

Miniturnier in Slowenien

Zunächst geht es für die Veilchen bereits am Dienstag (4. August) nach Slowenien, wo sie am Mittwoch (5. August/ 11 Uhr) in Radenci im Halbfinale des Miniturniers auf Hajduk Split treffen.

Die Kroatinnen wurden wie die Austria in der vergangenen Saison erstmals Meister der höchsten nationalen Liga.

"Wenn es möglich ist, würde man nicht Nein sagen."

Katharina Schiechtl

Schiechtl meint: "Es sind internationale Spiele. Man kennt den Gegner nicht so wie aus der Liga, wenn man gegen jeden schon öfter gespielt hat." Trotz des vermeintlich leichteren Meisterwegs weiß man, dass die Konkurrenz keine leichte ist.

Die Nationalspielerin ist aber optimistisch: "Ich glaube schon, dass wir sie schlagen können, wenn wir unsere Sachen alle beisammen haben und unsere Performance bringen."

Wie geht es nach dem Miniturnier weiter?

Sollten die Austrianerinnen die erste Hürde Hajduk Split meistern, würde man am Samstag (8. August) in der Heimstätte des ZNK Mura gegen den Sieger des Duells ZNK Mura und der rumänischen Meisterinnen Farul Constanta um den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde spielen.

Im Falle einer Niederlage gegen die Kroatinnen würde man gegen den Verlierer der anderen Halbfinalpartie um den dritten Platz bei dem Turnier spielen.

Für den Erst-, Zweit- und Drittplatzierten des Miniturniers geht es international weiter. Gewinnen die Veilchen also beide Partien, würde man in die dritte Runde der Qualifikation für die Königsklasse aufsteigen.

Sollte man Zweiter werden, geht es in der zweiten Qualifikationsrunde für den UEFA Women's Europa Cup weiter, als Dritter steigt man in der ersten Qualifikationsrunde ein.

Ziel ist klar

Auch wenn der in der vergangenen Saison erstmals ausgetragene Women's Europa Cup bei den Veilchen einige unbezahlbare Erinnerungen weckt - man schied erst im Viertelfinale knapp gegen Sparta Prag aus -, ist das Ziel für diese Spielzeit klar:

"Wenn es möglich ist, würde man nicht Nein sagen", sagt Schiechtl über eine Teilnahme an der Ligaphase der UEFA Women's Champions League. Dafür braucht es aber natürlich auch etwas Glück bei der Auslosung.

Die Auslosung für die dritte Qualifikationsrunde erfolgt am Dienstag, 11. August um 13 Uhr. Der Fokus der Wienerinnen liegt jetzt aber auf dem Duell mit Hajduk Split.

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