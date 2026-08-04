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Salzburg-Angreifer beendet Trainingsstreik
Der Ghanaer wollte einen Wechsel nach Belgien erzwingen, soll jetzt aber einlenken.
Edmund Baidoo wurde in den vergangenen Wochen mit einem Wechsel vom FC Red Bull Salzburg zu Club Brügge in Verbindung gebracht. Salzburg-Boss Marcus Mann ließ am Ende den Deal platzen.
Der Ghanaer fehlte am vergangenen Wochenede aus "disziplinären Gründen" im Salzburg-Kader gegen Hartberg.
Seit Dienstag wieder dabei
Laut den "Salzburger Nachrichten" versuchte er mit einem Trainingsstreik einen Wechsel zu erzwingen. Wie das Lokalmedium jetzt berichtet, ist der Offensiv-Mann seit Dienstag wieder im Training.
Ob er am Donnerstag gegen Pafos (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wieder Teil des Kader ist, bleibt abzuwarten. Angeblich soll man ihm erlaubt haben, den Klub 2027 zu verlassen >>>