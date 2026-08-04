NEWS

Salzburg-Angreifer beendet Trainingsstreik

Der Ghanaer wollte einen Wechsel nach Belgien erzwingen, soll jetzt aber einlenken.

Salzburg-Angreifer beendet Trainingsstreik Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Edmund Baidoo wurde in den vergangenen Wochen mit einem Wechsel vom FC Red Bull Salzburg zu Club Brügge in Verbindung gebracht. Salzburg-Boss Marcus Mann ließ am Ende den Deal platzen.

Der Ghanaer fehlte am vergangenen Wochenede aus "disziplinären Gründen" im Salzburg-Kader gegen Hartberg.

Seit Dienstag wieder dabei

Laut den "Salzburger Nachrichten" versuchte er mit einem Trainingsstreik einen Wechsel zu erzwingen. Wie das Lokalmedium jetzt berichtet, ist der Offensiv-Mann seit Dienstag wieder im Training.

Ob er am Donnerstag gegen Pafos (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wieder Teil des Kader ist, bleibt abzuwarten. Angeblich soll man ihm erlaubt haben, den Klub 2027 zu verlassen >>>

Mehr zum Thema

Fortgeschritten: Ex-Austrianer soll Salzburgs Tor hüten

Fortgeschritten: Ex-Austrianer soll Salzburgs Tor hüten

Bundesliga
79
Salzburg verliert wohl Youngster an Serie-A-Klub

Salzburg verliert wohl Youngster an Serie-A-Klub

Bundesliga
9
Baidoo bleibt in Salzburg - Gibt es dennoch eine Einigung?

Baidoo bleibt in Salzburg - Gibt es dennoch eine Einigung?

Bundesliga
38
Transfer-Update: Verlässt Wurmbrand den SK Rapid?

Transfer-Update: Verlässt Wurmbrand den SK Rapid?

Bundesliga
13
Salzburg lehnt dritte Offerte ab - Kommt es noch zum Baidoo-Deal?

Salzburg lehnt dritte Offerte ab - Kommt es noch zum Baidoo-Deal?

Bundesliga
46
Elf ÖFB-Talente feierten Bundesliga-Debüt zum Saisonstart

Elf ÖFB-Talente feierten Bundesliga-Debüt zum Saisonstart

Bundesliga
18
LASK-Traumstart: Sind die Linzer der Titelfavorit?
42:34

LASK-Traumstart: Sind die Linzer der Titelfavorit?

Ansakonferenz
25

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Edmund Baidoo