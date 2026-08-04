Edmund Baidoo wurde in den vergangenen Wochen mit einem Wechsel vom FC Red Bull Salzburg zu Club Brügge in Verbindung gebracht. Salzburg-Boss Marcus Mann ließ am Ende den Deal platzen.

Der Ghanaer fehlte am vergangenen Wochenede aus "disziplinären Gründen" im Salzburg-Kader gegen Hartberg.

Seit Dienstag wieder dabei

Laut den "Salzburger Nachrichten" versuchte er mit einem Trainingsstreik einen Wechsel zu erzwingen. Wie das Lokalmedium jetzt berichtet, ist der Offensiv-Mann seit Dienstag wieder im Training.

Ob er am Donnerstag gegen Pafos (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wieder Teil des Kader ist, bleibt abzuwarten. Angeblich soll man ihm erlaubt haben, den Klub 2027 zu verlassen >>>