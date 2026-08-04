Duell um mögliches Austria-Spiel: ÖFB-Schiri pfeift in Portugal

Der FK Austria Wien muss in der 3. Runde der UEFA Conference League die Hürde Beitar Jerusalem überspringen. Am Donnerstag wartet das Hinspiel in Rumänien (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Gelingt der Einzug ins Playoff, wartet dort der Sieger des Spiels SC Braga gegen Dinamo Minsk. Zum Hinspiel der Begegnung in Portugal reist ein österreichisches Schiedsrichterteam.

Der Steirer Christian-Petru Ciochirca wird das Spiel leiten. Assistiert wird er von Maximilian Weiß und Michael Obritzberger. Arnes Talic ist als Vierter Offizieller vor Ort, Manuel Schüttengruber und Josef Spurny sitzen im VAR-Raum.

Ebner ebenso im Einsatz

Auch Stefan Ebner kommt international zum Zug. In der Quali für die Conference League wurde ihm das Spiel Inter Club d'Escaldes (Andorra) gegen Flora Talinn (Estland) zugeteilt. Als Linienrichter fungieren Martin Höfler und Amina Gutschi. Safak Barmaksiz ist Vierter Offizieller, Harald Lechner und Julian Weinberger sitzen im VAR-Raum.

In der Qualifikation für die UEFA Europa League kommt weiters Alan Kijas als VAR zum Zug. Er darf die Entscheidungen der Partie Red Imps FC (Gibraltar) gegen Omonia FC (Zypern) überprüfen.