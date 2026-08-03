Zwarakonferenz

Wacker furios: Was ist in dieser LigaZwa-Saison möglich?

Der FC Wacker Innsbruck feiert bei der Rückkehr in die ADMIRAL 2. Liga einen beeindruckenden Auftaktsieg. Doch wie stark ist diese Mannschaft wirklich?

Johannes Kristoferitsch
Textquelle: © LAOLA1
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Was für ein Comeback! Der FC Wacker Innsbruck feiert bei der Rückkehr in die ADMIRAL 2. Liga einen beeindruckenden Auftaktsieg gegen Schwarz-Weiß Bregenz und sorgt damit sofort für große Euphorie in der Tiroler Landeshauptstadt.

Ist das nur eine Momentaufnahme oder ist die Mannschaft von Wacker tatsächlich so stark? Ist Wacker bereits ein ernsthafter Aufstiegskandidat oder sollte man die Erwartungen noch etwas bremsen?

Hannes analysiert in einer Zwarakonferenz SPEZIAL Ausgabe gemeinsam mit Peter Stöger, unserem neuen #Ligazwa-Experten powered by IMMOunited, die Situation in Tirol.

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