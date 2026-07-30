Die neue Spielzeit der ADMIRAL Frauen-Bundesliga steht vor der Tür - und mit ihr die neue Tippspiel-Saison!

Passend zum Start der Bundesliga bietet auch LAOLA1 die Gelegenheit, euer Wissen im LAOLA1-Tippspiel unter Beweis zu stellen.

Tippe mit Freunden und Kollegen, in Tipp-Gruppen, oder einfach gegen LAOLA1-User. Das Tippspiel ist selbstverständlich kostenlos!