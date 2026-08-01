SKN St. Pölten stoppt 29-Spiele-Serie der Austria

Die ADMIRAL Frauen-Bundesliga ist zurück aus der Sommerpause!

Die neue Saison wird direkt mit einem Topspiel eröffnet. Vizemeister SKN St.Pölten kann sich gegen den Triumphator der abgelaufenen Spielzeit, die Wiener Austria, knapp 1:0 durchsetzen.

Vor 560 Fans bringt Fanny Vago ihr Team nach 19 Minuten per Weitschuss in Führung. Das soll auch das einzige Tor in Wien bleiben, somit müssen die "Veilchen" erstmals seit 29 Spielen wieder eine Niederlage auf nationaler Bühne hinnehmen.

Torspektakel in Graz

Mehr Tore zu bieten hat das Duell SK Sturm Graz gegen den SCR Altach. Die Steirerinnen setzen sich zuhause 6:2 durch. Pulins sticht mit vier Toren heraus.

Das Heimteam gibt von Beginn an das Tempo vor und geht nach 15 Minuten in Führung. Brigitta Pulins trifft zum 1:0. Die Grazerin bereitet der gegnerischen Verteidigung große Probleme und kommt immer wieder vor das Tor.

Nur eine Minute später (16.) legt sie das 2:0 nach, ehe sie das dritte Tor folgen lässt (29.).

Die Hausherrinnen lassen auch nach der Pause nicht nach. In der 47. Minute ist es erneut Pulins, die auf 4:0 erhöht.

Für kurze Zeit scheinen sich die Altacherinnen erholt zu haben. Ebersold verkürzt auf 1:4.

Die Freude hält jedoch nicht lange. Breznik (62.) und Krumböck (75.) steuern weitere Treffer bei, ehe Kofler in der 90. Minute mit dem 2:6 den Schlusspunkt setzt.

Salzburg siegt gegen Südburgenland

Ebenfalls einen Auftaktsieg feiert das Frauen-Team von Red Bull Salzburg.

Gegen Südburgenland/TSV Hartberg gewinnen die Mozartstädterinnen 2:0. Neuzugang Plattner liefert kurz vor der Pause das erste Tor (43.). Sie trifft sehenswert per Freistoß (das Tor zum Nachschauen >>>).

In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte vollendet Akrap (94.) nach einer Ecke zum 2:0.

LASK gewinnt Linzer Derby

Zum Abschluss des ersten Spieltages besiegt der LASK Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen mit 3:2.

Nach einem guten Beginn der Gäste geht Blau-Weiß nach einem Elfmeter von Sprung in Führung (10.). Ursächlich dafür war ein Foul von Schmidle an Nimmrichter. Der LASK wirkt kurzzeitig geschockt, erholt sich aber schnell davon und gleicht nach einer Ecke durch Kos aus (21.).

In der zweiten Halbzeit können die Schwarz-Weißen das Spiel drehen. Nach einem schnellen Einwurf ist es Tuppinger, die ihr Team jubeln lässt. Es folgt jedoch der Ausgleich von Lackner. Nach einem Foul verwandelt sie per Elfmeter in die linke Ecke zum 2:2 (74.).

Nur vier Minuten später kommt der LASK nochmal zurück und jubelt nach einem abgefälschten Schuss über den 3:2-Endstand.

Rapid gibt am Sonntag Premiere

Am Sonntag gibt Rapid die Premiere in der Bundesliga. Die Wienerinnen liefern sich ein Derby mit der First Vienna (ab 15:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

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