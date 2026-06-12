Rapid verpflichtet Ex-Austrianerin

Der SK Rapid rüstet sich weiter für die ADMIRAL Frauen-Bundesliga.

Katharina Moser (18) wechselt vom USV Neulengbach nach Hütteldorf. Die Mittelfeld-Akteurin spielte mit 14 Jahren in der 2. Frauen-Bundesliga für den Wiener Sportclub.

Ihr Debüt im Oberhaus gab sie später für den FK Austria Wien, die abgelaufene Saison verbrachte sie beim USV Neulengbach.

"Kathi bringt trotz ihres jungen Alters bereits bemerkenswerte Erfahrung mit – sowohl aus der höchsten Spielklasse als auch aus den Nachwuchsnationalteams. Wir sind überzeugt, dass sie bei Rapid den nächsten Schritt machen wird, und freuen uns sehr, sie - noch dazu an ihrem Geburtstag - in Hütteldorf willkommen zu heißen", so Geschäftsführer Steffen Hofmann.

Weiterer Zugang aus Linz

Am Transfermarkt startet der Klub eine wahre Offensive, zahlreiche Neuzugänge wurden bereits präsentiert. Am Vortag wurde die Abwehrspielerin Sophie Hoke (18) von Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen vorgestellt.

"Sophie ist ein Talent, das wir schon länger auf dem Radar hatten. Sie hat in Linz in der Bundesliga konstant überzeugt, ist regelmäßig in den ÖFB-Nachwuchsteams vertreten und steht kurz vor ihrer ersten U19-EM – das spricht für sich", meinte Hofmann.

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