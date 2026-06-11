Ehemaliger Rapid-Co-Trainer übernimmt beim Wiener Sport-Club

Der Wiener Sport-Club hat einen neuen Chefcoach!

Daniel Seper übernimmt künftig die Geschicke in Wien Hernals, wie der Regionalligist mitteilt. Zuletzt war der 35-Jährige als Co-Trainer beim SK Rapid tätig. Über mehr als zweieinhalb Jahre hinweg coachte er an der Seite von Robert Klauß, Zoran Barisic, Peter Stöger und Stefan Kulovits.

Für Seper ist es eine Rückkehr zum WSC: Von 2015 bis 2017 spielte er beim Sport-Club, im letzten Jahr beim Traditionsverein war er zeitgleich sogar Co-Trainer.