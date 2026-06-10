Österreich-Rückkehr: Rapid verpflichtet US-Legionärin

Das Frauen-Team des SK Rapid sichert sich die nächste Verstärkung für die Premierensaison in der ADMIRAL Frauen Bundesliga.

Wie der Klub am Mittwoch mitteilt, verstärkt Linda Mittermair das Team von Cheftrainerin Katja Gürtler. Die 25-Jährige unterschreibt in Wien-Hütteldorf einen Vertrag bis 2028.

Zuletzt in den USA aktiv

Die gebürtige Linzerin war zuletzt in den USA aktiv, wo sie im College-Fußball für die Virginia Cavaliers kickte. In der Rückrunde fehlte sie ihrem Team aber verletzt: Kurz vor der Winterpause erlitt die Offensivspielerin einen Kreuzbandriss.

Nun kehrt Mittermair, die hierzulande bereits für USV Neulengbach, Sturm Graz und die First Vienna spielte, nach Österreich zurück.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Linda für uns entschieden hat – das zeigt, welches Vertrauen sie in den Klub und in unser Projekt setzt. Dieses Vertrauen wollen wir ihr zurückgeben, indem wir sie auf dem letzten Stück ihrer Reha bestmöglich begleiten. Wenn sie dann wieder auf dem Platz steht, bin ich überzeugt, dass sie unserem Spiel weiterhelfen wird", so Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann.

"Spannender Verein mit großen Ambitionen"

"Nach meiner Zeit in den USA freue ich mich, jetzt wieder zurück in Österreich zu sein. Rapid ist spannender Verein mit großen Ambitionen, die der zuletzt geschaffte Aufstieg in die Bundesliga unterstreicht", so Mittermair.

"Für mich war es aufgrund meiner Verletzung essenziell, einen Verein zu finden, der mich bestmöglich unterstützt und mir Vertrauen und die nötige Zeit gibt, zu alter Stärke zurückzufinden. Ich kann es kaum erwarten dieses Vertrauen bald wieder auf dem Platz zurückgeben zu können", ergänzt sie.